На территории клиники «Арменикум» вспыхнул пожар

18-19 августа в службу 911 ЦКУ МЧС поступали сигналы о пожарах в разных частях республики.

Как сообщили Арменпресс из МЧС РА, возгорания произошли в следующих местах: в Ереване, в Давидашене-3 – сгорело около 400 кв/м, на территории клиники «Арменикум» – сгорело около 1500 кв/м, ул. Давид Бека – сгорело около 2000 кв/м травы, в Джрвеже – сгорело около 500 кв/м, на ул.Мара – сгорело около 500 кв/м, в районе Хачатур Абовян – сгорело около 500 кв/м, у центрального кладбища – сгорело около 100 кв/м, Канакер ГЭС – сгорело около 3000 кв/м, на дороге Талин-Ереван – сгорело около 100 кв/м, на дороге Аштарак-Парпи – сгорело около 1000 кв/м, в Абовяне, на ул.Еревани – сгорело около 25 га, на ул. России сгорело около 200 кв/м, а также в Нор Аджне сгорело около 3000 кв/м, в Раздане сгорело около 3500 кв/м, в Егварде - сгорело около 600 кв/м, село Маяковское - сгорело около 3000 кв/м, село Кахси - сгорело около 3000 кв/м, в Агараке (Сюник) - сгорело около 6000 кв/м, в Капане - сгорело около 1 га, в Горисе - сгорело около 45 га, в Талине - сгорело около 70 га пшеницы, в Талине, у кладбища - сгорело около 5000 кв/м, село Арени - сгорело около 100 кв/м, село Барцрашен (Араратская область) - сгорело около 500 кв/м, село Мусалер - сгорело около 1000 кв/м.

Все очаги были локализованы и потушены.