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На территории клиники «Арменикум» вспыхнул пожар

На территории клиники «Арменикум» вспыхнул пожар

18-19 августа  в  службу  911 ЦКУ МЧС поступали сигналы  о пожарах в  разных частях республики.

Как  сообщили  Арменпресс  из МЧС РА,  возгорания  произошли в  следующих местах: в Ереване, в Давидашене-3 – сгорело около 400 кв/м,   на территории клиники «Арменикум» – сгорело около 1500 кв/м, ул. Давид Бека – сгорело около 2000 кв/м  травы, в Джрвеже – сгорело около 500 кв/м, на ул.Мара – сгорело около 500 кв/м, в  районе  Хачатур Абовян – сгорело около 500 кв/м, у  центрального кладбища – сгорело около 100 кв/м,  Канакер ГЭС – сгорело около 3000 кв/м,  на дороге  Талин-Ереван – сгорело около 100 кв/м, на дороге Аштарак-Парпи – сгорело около 1000 кв/м,  в Абовяне, на ул.Еревани – сгорело около 25 га, на ул. России сгорело около 200 кв/м, а также в Нор Аджне сгорело около 3000 кв/м,   в Раздане сгорело около 3500 кв/м,  в Егварде - сгорело около 600 кв/м, село Маяковское - сгорело около 3000 кв/м,  село Кахси - сгорело около 3000 кв/м, в Агараке (Сюник) - сгорело около 6000 кв/м,  в Капане - сгорело около 1 га,  в Горисе - сгорело около 45 га, в Талине - сгорело около 70 га пшеницы, в Талине, у  кладбища - сгорело около 5000 кв/м, село Арени - сгорело около 100 кв/м, село Барцрашен (Араратская область) - сгорело около 500 кв/м, село Мусалер - сгорело около 1000 кв/м.

 Все  очаги были локализованы  и потушены.

 




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