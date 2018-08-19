Глава МИД Ирана обвинил США в подготовке госпереворота в стране

со ссылкой на ТАСС, этом он написал в Twitter . Министр иностранных дел Ирана заявил, что США создали в Госдепартаменте инициативную группу с целью подготовки госпереворота в стране. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в подготовке госпереворота в стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, этом он написал в Twitter . Министр иностранных дел Ирана заявил, что США создали в Госдепартаменте инициативную группу с целью подготовки госпереворота в стране.

« 65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство Мосаддыка, восстановив диктатуру и подчинив иранцев на следующие 25 лет. Теперь инициативная группа в Госдепартаменте планирует осуществить то же самое путем давления, дезинформации и демагогии. У нее ничего не выйдет" » , - написал министр в Twitter.

Госдеп 16 августа объявил о создании группы для координации своей политики в отношении Ирана. Ее работой будет руководить Брайан Хук, который станет спецпредставителем США по Ирану. По словам госсекретаря США Майкла « иранской угрозы » .