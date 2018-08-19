В Масисе гражданин совершил акт самосожжения

19 августа в 11:38 часов в службу 911 МЧС РА поступило сообщение о том, что в одном из домов на ул.5 в городе Масис гражданин совершил акт самосожжения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ

МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательной службы МЧС РА. Огонь был купирован в 11:42 часов, потушен - в 11:45. В гостиной спасатели обнаружили обгоревшее тело Т.М. (1956 г/р), сидящего на диване.