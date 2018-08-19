В  Ахуряне  открылся Дом престарелых: здесь будут жить 27 человек

В Ахуряне (Ширакская область) открылся Дом престарелых «Вортик Гюльбенкян». Здесь живут только одинокие или не имеющие наследников, бездомные старики. Учреждение благотворительное, здесь старики получают не только кров и заботу, но и трехразовое питание.

Приют построен за счет фонда Альберта Севинса, эмигрировавшего в Германию из Западной Армении. Дом состоит из трех корпусов, площадь 4000 кв/м. Здесь будут жить 27 человек из Ширака и других областей республики – при соответствии условиям.

Как сказал Арменпресс менеджер Дома Геворк Сарибекян, преимущественным правом будут обладать люди, ютящиеся во времянках в зоне бедствия – независимо от того, есть ли у них наследники.

Дом назван именем деда благотворителя – Вортика Гюльбенкяна, который является двоюродным братом всемирно известного мецената Галуста Гюльбенкяна.

Многие живут здесь уже почти полгода.

Официальное открытие Дома престарелых «Вортик Гюльбенкян» состоялось 18 августа. Присутствовали более 200 гостей со всех концов мира. Освятил приют предводитель Гугаркской епархии архиепископ Сепух Чулчян.