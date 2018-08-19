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Премьер-министр Армении направил телеграмму  соболезнования  в  связи с кончиной  Кофи Аннана

Премьер-министр Армении направил телеграмму  соболезнования  в  связи с кончиной  Кофи Аннана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян  направил  телеграмму  соболезнования  семье    бывшего  генерального секретаря   Организации объединенных наций  Кофи Аннана в  связи с  его кончиной.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА, в телеграмме, в частности, говорится:

«С глубокой скорбью воспринял весть о кончине генерального секретаря   Организации объединенных наций, лауреата Нобелевской премии мира  и крупнейшего международного деятеля  Кофи Аннана.

Всю свою  жизнь и деятельность Кофи Аннан без остатка отдал  созданию более справедливого и свободного мира. Взяв  на себя  руководство ООН в труднейший для  организации  и полный вызовов  период, он блестяще  сумел сопоставить смелость и решительность с бесконечным оптимизмом и гуманизмам.

Оставив  пост Генерального секретаря  ООН, Кофи Аннан продолжил неустанную борьбу  во имя мира и всю свою жизнь оставался радетелем  прав человека, демократических и гуманитарных ценностей.

Его светлое  имя навсегда останется в  наших сердцах

Выражаю глубокое  соболезнование  и поддержку семье, родным Кофи Аннана и всей  международной  общественности в связи с тяжелой  утратой».

 




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