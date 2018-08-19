Премьер-министр Армении направил телеграмму  соболезнования  в  связи с кончиной  Кофи Аннана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования семье бывшего генерального секретаря Организации объединенных наций Кофи Аннана в связи с его кончиной.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, в телеграмме, в частности, говорится:

«С глубокой скорбью воспринял весть о кончине генерального секретаря Организации объединенных наций, лауреата Нобелевской премии мира и крупнейшего международного деятеля Кофи Аннана.

Всю свою жизнь и деятельность Кофи Аннан без остатка отдал созданию более справедливого и свободного мира. Взяв на себя руководство ООН в труднейший для организации и полный вызовов период, он блестяще сумел сопоставить смелость и решительность с бесконечным оптимизмом и гуманизмам.

Оставив пост Генерального секретаря ООН, Кофи Аннан продолжил неустанную борьбу во имя мира и всю свою жизнь оставался радетелем прав человека, демократических и гуманитарных ценностей.

Его светлое имя навсегда останется в наших сердцах

Выражаю глубокое соболезнование и поддержку семье, родным Кофи Аннана и всей международной общественности в связи с тяжелой утратой».