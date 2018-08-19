В Ереване  состоялся V юбилейный Фестиваль пива

На территории вокруг Лебединого озера в Ереване состоялся уже ставший традиционным V юбилейный Фестиваль пива. В этом году он посвящен 2800-летию Еревана.

Одно из основных мероприятий проводит мэрия Еревана – это проект «Ереванское лето 2018».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, на официальной церемонии открытия фестиваля присутствовала помощник мэра, координатор сферы туризма, директор фестиваля Мария Барагамян.

«За последние 5-6 лет фестиваль приобрел большую популярность. Многие туристы приезжают к нам именно к этим дням. Фестиваль, несомненно, имеет все возможности стать лучшим в регионе и способствовать увеличению потока туристов», - сказала Мария Барагамян.

В свою очередь начальник отдела туризма мэрии Еревана Геворк Орбелян отметил, что этот фестиваль – прекрасный стимул, в основном, для любителей активного отдыха.

Фестиваль сопровождался выступлениями популярных артистов армянской эстрады. Специальным гостем фестиваля был Арам MP3.

В 20 павильонах V юбилейного Фестиваля пива, посвященного 2800-летию Еревана, свою продукцию представили 10 армянских компаний, производящих пиво: Ереванский пивный завод представил сорта «Киликия» темное, «Киликия» светлое и «Ереван». Гюмрийский завод представил сорт «Гюмри, Котайкский завод - «Котайк», «Котайк голд» и «Эребуни». Академия пива представила «Классик», «Светлое пшеничное» и темное. Дилижанский завод представил сорта «Дилижан» и «Дилижан 1». В этом году впервые свою продукцию представил завод «Товмас». Среди участников был и завод «Алаверди».

По традиции, участвовали и пивные дома. Свой ассортимент представили пабы «Вайлд Вест», «Карлофф», «Виермания» и др.