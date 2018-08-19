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В Ереване  состоялся V юбилейный Фестиваль пива

В Ереване  состоялся V юбилейный Фестиваль пива

На территории вокруг Лебединого озера  в  Ереване состоялся уже ставший  традиционным  V юбилейный Фестиваль пива. В  этом году  он посвящен 2800-летию Еревана.

Одно из основных мероприятий проводит мэрия  Еревана – это проект «Ереванское лето 2018».

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, на официальной  церемонии открытия  фестиваля  присутствовала помощник мэра, координатор сферы  туризма, директор фестиваля Мария Барагамян.

«За последние 5-6 лет фестиваль приобрел большую популярность. Многие  туристы приезжают к  нам именно к  этим дням. Фестиваль, несомненно, имеет все  возможности стать лучшим в  регионе и способствовать увеличению потока туристов», - сказала Мария  Барагамян.

В свою очередь начальник  отдела туризма мэрии Еревана Геворк Орбелян отметил, что этот фестиваль – прекрасный стимул, в основном, для  любителей  активного отдыха.

 Фестиваль сопровождался выступлениями популярных артистов армянской  эстрады. Специальным гостем фестиваля был Арам MP3.

В 20 павильонах  V юбилейного Фестиваля пива,  посвященного 2800-летию Еревана,  свою продукцию представили 10  армянских компаний, производящих пиво: Ереванский  пивный завод представил сорта «Киликия» темное, «Киликия» светлое и «Ереван». Гюмрийский  завод  представил сорт  «Гюмри, Котайкский  завод  - «Котайк»,  «Котайк голд» и «Эребуни». Академия пива представила «Классик», «Светлое  пшеничное» и темное. Дилижанский завод представил сорта «Дилижан» и «Дилижан 1». В этом году  впервые  свою продукцию представил завод «Товмас». Среди участников  был и завод «Алаверди».

По традиции, участвовали и пивные  дома. Свой  ассортимент представили пабы «Вайлд Вест», «Карлофф», «Виермания» и др.

 

 

 

 

 




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