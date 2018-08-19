АНК  не  примет участия  в  выборах Совета  старейшин Еревана

Армянский национальный конгресс принял решение не участвовать в предстоящих выборах Совета старейшин Еревана - в поддержку политической линии силы, победившей в апрельской революции.

Как передает Арменпресс , об этом говорится в распространенном партией заявлении. В частности, отмечается, что происходящие в Армении политические события существенно меняют политическое значение и содержание этих выборов.

В создавшейся ситуации не этим решается проблема управления Ереваном. С одной стороны, их нужно рассматривать как важнейший этап для главной задачи - подготовки к свободным, справедливым, полностью демократическим выборам парламента, а с другой – как вотум доверия власти, сформировавшейся в результате революции, с целью полного раскрытия преступления 1 марта и привлечения преступников к ответственности, расформирования бандократической системы, искоренения коррупции и установления в Армении полной демократии.

Исходя из этого, Армянский национальный конгресс принял решение не участвовать в предстоящих выборах Совета старейшин Еревана - в поддержку политической линии силы, победившей в апрельской революции.

В то же время АНК начинает подготовку к заключительному этапу революции – внеочередным выборам в Национальное собрание.