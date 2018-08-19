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АНК  не  примет участия  в  выборах Совета  старейшин Еревана

АНК  не  примет участия  в  выборах Совета  старейшин Еревана

Армянский национальный конгресс принял решение не участвовать в  предстоящих  выборах Совета  старейшин Еревана  - в  поддержку политической  линии  силы, победившей в  апрельской революции.

Как  передает Арменпресс , об этом говорится в распространенном партией заявлении. В частности, отмечается, что происходящие  в  Армении политические  события  существенно меняют политическое  значение  и содержание  этих выборов.  

В  создавшейся ситуации не этим  решается проблема  управления  Ереваном. С одной  стороны, их нужно рассматривать как  важнейший  этап для главной задачи - подготовки к свободным, справедливым, полностью демократическим выборам парламента, а  с другой – как  вотум доверия власти,  сформировавшейся в результате  революции, с целью полного раскрытия  преступления  1  марта и привлечения  преступников  к  ответственности, расформирования бандократической  системы, искоренения коррупции  и установления  в  Армении полной  демократии. 

Исходя  из этого, Армянский национальный конгресс принял решение не участвовать в  предстоящих  выборах Совета  старейшин Еревана  - в  поддержку политической  линии  силы, победившей в  апрельской революции.

В то же  время АНК начинает подготовку к  заключительному  этапу  революции – внеочередным выборам в  Национальное  собрание.




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