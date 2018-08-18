В день открытых дверей была представлена военная техника 102-й российской базы

Месячник «Дни культуры России» 18 августа был отмечен на 102-й военной базе РФ «днем открытых дверей». Прибывшие из Гюмри, Джаджура, Паника, Еревана и Ванадзора ознакомились с представленной военной техникой.

Как всегда, так и на этот раз командование базы не забыло пригласить и гюмрийских ветеранов Великой Отечественной войны. Присутствовали также губернатор Ширака и вице-мэр Гюмри.

По словам губернатора Карена Саруханяна, мероприятие оказалось весьма интересным. «У некоторых сложилось такое впечатление, что 102-ая база закрыта, обособлена. Этот негатив необходимо устранить. И как видим, нет никаких преград: русские и армяне, как и всегда, в прекрасных отношениях. А после осмотра техники все желающие за общим столом с удовольствием угостились блюдами полевой кухни».

Арменуи Мхоян