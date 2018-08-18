Время в Ереване: 11:07:36,   18 Август

В день открытых дверей была представлена военная техника 102-й российской базы

В день открытых дверей была представлена военная техника 102-й российской базы

Месячник «Дни  культуры  России» 18 августа был отмечен  на 102-й военной  базе РФ  «днем открытых дверей». Прибывшие  из Гюмри, Джаджура, Паника, Еревана и Ванадзора ознакомились с представленной  военной  техникой.

Как всегда, так  и на этот раз командование  базы не забыло пригласить и гюмрийских ветеранов Великой  Отечественной  войны. Присутствовали также губернатор Ширака и вице-мэр Гюмри. 

По словам губернатора  Карена  Саруханяна, мероприятие  оказалось весьма  интересным. «У некоторых сложилось такое  впечатление, что 102-ая база закрыта, обособлена. Этот негатив  необходимо устранить. И как видим, нет никаких преград: русские  и армяне, как  и всегда,  в прекрасных отношениях. А после  осмотра техники все  желающие  за общим столом с удовольствием  угостились блюдами полевой кухни».

 Арменуи Мхоян

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации