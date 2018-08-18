Путин прибыл в аэропорт города Грац, где пройдет свадьба главы МИД Австрии

Президент России Владимир Путин прибыл в аэропорт австрийского города Грац на юге федеральной земли Штирия, где состоится свадьба главы МИД страны Карин Кнайсль. Как сообщает Арменпресс, об этом передает телеканал Oe24.



Как сообщает телеканал, из аэропорта на свадебную церемонию Путин отправится на вертолете.

Бракосочетание Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера пройдет в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße. Приглашение на свадьбу российский президент получил от главы австрийского МИД еще в июне, когда был в Вене с визитом.

После свадьбы Путин продолжит путь в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, темой переговоров будет ситуация на Украине и в Сирии, а также американские санкции. Кроме того, лидеры двух стран намерены обсудить вопросы двусторонних торгово-экономических отношений, в том числе строительство газопровода "Северный поток — 2".





