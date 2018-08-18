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Двое иностранцев подозреваются в краже 24 млндрамов из банкоматов Еревана и Раздана

Двое иностранцев подозреваются в краже 24 млндрамов из банкоматов Еревана и Раздана

Полиция  раскрыла факт кражи 24 млндрамов  из банкоматов. 

 «17 августа в 22․15 часов  в  полицию поступил сигнал о том, что из банкомата близ Закрытого рынка на  пр.Маштоца молодой  человек изымает большие  суммы денег. Спустя  несколько минут сотрудники полиции на пр.Маштоца 10 задержали по подозрению в совершении кражи и доставили в  полиции 20-летнего Даниела  Чибисова, у  которого обнаружили 15.000.000драмов. Чибисов  арестован.

Через несколько часов  подобное  сообщениепоступило в Разданское отделение  полиции. Сообщалось, что у банкомата, установленного на  первом этаже дома  в  квартале Микрорайон, кто-то совершает странные  действия. В указанном  месте  прибывшие  полицейские  нашли 25-30-летнего мужчину, который доставал из банкомата крупные  суммы. Заметив  полицию, он попытался бежать, но его поймали идоставили в  отделение по подозрению в совершении кражи.

Выяснилось, что это 31-летний Антон Логинов. При личном обыске у  него обнаружили 9 млндрамов, иностранные  банковские  карты и банкноты других стран. Логинов арестован.

Возбуждено уголовное  дело.

Предпринимаются необходимые  следственные  мероприятия по выяснению возможной  связи двух случаев», - говорится  в  сообщении полиции.

Следствие  продолжается.

 




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