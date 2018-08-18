Двое иностранцев подозреваются в краже 24 млндрамов из банкоматов Еревана и Раздана

Полиция раскрыла факт кражи 24 млндрамов из банкоматов.

«17 августа в 22․15 часов в полицию поступил сигнал о том, что из банкомата близ Закрытого рынка на пр.Маштоца молодой человек изымает большие суммы денег. Спустя несколько минут сотрудники полиции на пр.Маштоца 10 задержали по подозрению в совершении кражи и доставили в полиции 20-летнего Даниела Чибисова, у которого обнаружили 15.000.000драмов. Чибисов арестован.

Через несколько часов подобное сообщениепоступило в Разданское отделение полиции. Сообщалось, что у банкомата, установленного на первом этаже дома в квартале Микрорайон, кто-то совершает странные действия. В указанном месте прибывшие полицейские нашли 25-30-летнего мужчину, который доставал из банкомата крупные суммы. Заметив полицию, он попытался бежать, но его поймали идоставили в отделение по подозрению в совершении кражи.

Выяснилось, что это 31-летний Антон Логинов. При личном обыске у него обнаружили 9 млндрамов, иностранные банковские карты и банкноты других стран. Логинов арестован.

Возбуждено уголовное дело.

Предпринимаются необходимые следственные мероприятия по выяснению возможной связи двух случаев», - говорится в сообщении полиции.

Следствие продолжается.