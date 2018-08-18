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Ушел из жизни бывший генсек ООН Кофи Аннан

Ушел из жизни бывший генсек ООН Кофи Аннан

Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан.  Он скончался на 81-м году жизни в кругу родных.  Как  передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ВВС.

Международная организация по миграцииопубликовала сообщение в Twitter.

«Сегодня мы  скорбим по поводу  смерти выдающегося человека и лидера – бывшего генерального секретаря Организации объединенных наций Кофи Аннана», - говорится в  сообщении.  

Седьмой генеральный секретарь Организации объединенных наций Кофи Аннан занимал пост генерального секретаря ООН два срока подряд с 1 января 1997 по 31 декабря 2006 года.

В 2001 году Аннан был удостоен Нобелевской премии мира  "За вклад в обеспечение более эффективной Организации и более прочного мира во всем мире".




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