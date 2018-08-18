Ушел из жизни бывший генсек ООН Кофи Аннан

Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан. Он скончался на 81-м году жизни в кругу родных. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ВВС.

Международная организация по миграцииопубликовала сообщение в Twitter.

«Сегодня мы скорбим по поводу смерти выдающегося человека и лидера – бывшего генерального секретаря Организации объединенных наций Кофи Аннана», - говорится в сообщении.

Седьмой генеральный секретарь Организации объединенных наций Кофи Аннан занимал пост генерального секретаря ООН два срока подряд с 1 января 1997 по 31 декабря 2006 года.

В 2001 году Аннан был удостоен Нобелевской премии мира "За вклад в обеспечение более эффективной Организации и более прочного мира во всем мире".