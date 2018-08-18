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Лукашенко назначил Сергея Румаса премьер-министром Беларуси

Лукашенко назначил Сергея Румаса премьер-министром Беларуси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства. Как  передает Арменпресс, об этом сообщает агентство БелТА. Ранее Румас возглавлял Банк развития республики

Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, до настоящего времени - руководитель аппарата Совета министров. Вице-премьером назначен Игорь Ляшенко, до этого возглавлявший «Белнефтехим».

До этого премьер-министром Беларуси был Андрей  Кобяков.




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