Лукашенко назначил Сергея Румаса премьер-министром Беларуси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил руководство правительства. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство БелТА. Ранее Румас возглавлял Банк развития республики

Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, до настоящего времени - руководитель аппарата Совета министров. Вице-премьером назначен Игорь Ляшенко, до этого возглавлявший «Белнефтехим».

До этого премьер-министром Беларуси был Андрей Кобяков.