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СМИ: число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 42 человек

СМИ: число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 42 человек

Спасатели обнаружили еще одно тело под завалами частично обрушившегося моста близ Генуи, таким образом, число жертв трагедии возросло до 42 человек.

Как передает Арменпресс, об этом в субботу сообщилтелеканал Rai News 24.

Ранее в субботу, после того, как спасатели обнаружили под обломками машину с телами трех человек, сообщалось о 41 жертве трагедии.

Во всей Италии 18 августа объявлено днем национального траура.




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