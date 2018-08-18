Эрдоган заявил, что Турция не намерена менять свой курс из-за экономического давления

Турция не будет менять свой курс из-за экономического давления извне. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выступил на конгрессе возглавляемой им Партии справедливости и развития в Анкаре.



"Противники Турции используют против нас экономические рычаги давления. Но наша страна не намерена менять заданного курса. Турцию не смогли и не смогут сокрушить", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп 10 августа распорядился удвоить пошлины на сталь и алюминий из Турции, повысив их до 50% и 20% соответственно. Эрдоган в ответ заявил о бойкоте всей американской электроники и повысил пошлины на ряд товаров из США.