По поручению начальника полиции в отношении полковника ДП проводится служебное расследование

По поручению начальника полиции РА Валерия Осипяна в отношении полковника ДП Айказа Матевосяна проводится служебное расследование в связи с недавним инцидентом.

Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта полиции РА.

«В одном из электронных СМИ гражданин опубликовал информацию о том, что в разговоре с водителем полковник Дорожной полиции Айказ Матевосян позволил себе выражения, недостойные сотрудника полиции. По поручению начальника полиции РА Валерия Осипяна в отношении полковника ДП Айказа Матевосяна в управлении внутренней безопасности проводится служебное расследование для выяснения всех обстоятельств», - говорится в сообщении.

Полиция просит всех очевидцев происшедшего или имеющих соответствующие видеозаписи обратиться в Управление внутренней безопасности полиции.