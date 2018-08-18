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По поручению начальника полиции в отношении полковника ДП проводится служебное расследование

По поручению начальника полиции в отношении полковника ДП проводится служебное расследование

По поручению начальника полиции РА Валерия Осипяна  в  отношении полковника ДП Айказа Матевосяна  проводится служебное  расследование в  связи с недавним инцидентом.

Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта  полиции РА.

«В одном из электронных СМИ гражданин опубликовал информацию о том, что в разговоре с водителем  полковник Дорожной  полиции Айказ Матевосян позволил себе выражения, недостойные сотрудника полиции.  По поручению начальника полиции РА Валерия Осипяна  в  отношении полковника ДП Айказа Матевосяна в управлении внутренней безопасности  проводится служебное  расследование для  выяснения  всех обстоятельств», - говорится в сообщении.

Полиция просит всех очевидцев происшедшего или имеющих соответствующие  видеозаписи обратиться в  Управление внутренней безопасности полиции.

 

 




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