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За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия около 170 раз

За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия около 170 раз

За   прошедшую неделюна линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 170  раз. В сторону армянских позиций произведено более 1500 выстреловиз стрелковых орудий  разных калибров.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  Минобороны  Арцаха.

В сообщении говорится: «Кроме  указанных нарушений режима  перемирия,  примерно в  00:00 часов 17 августа на одной  из боевых позиций АО, дислоцированных на северном участке, противник, группой в составе  15 человек, предпринял попытку нападения. Силы  АО Арцаха вовремя зафиксировали действия  группы и отбросили ее на исходные  позиции. В ходе  начавшейся перестрелки силы  АО не  понесли никаких потерь.

Передовые  части АО Арцаха  продолжают диктовать свою волю противнику и уверенно несут боевое   дежурство».




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