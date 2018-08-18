За прошедшую неделю противник нарушил режим перемирия около 170 раз

За прошедшую неделюна линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 170 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1500 выстреловиз стрелковых орудий разных калибров.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны Арцаха.

В сообщении говорится: «Кроме указанных нарушений режима перемирия, примерно в 00:00 часов 17 августа на одной из боевых позиций АО, дислоцированных на северном участке, противник, группой в составе 15 человек, предпринял попытку нападения. Силы АО Арцаха вовремя зафиксировали действия группы и отбросили ее на исходные позиции. В ходе начавшейся перестрелки силы АО не понесли никаких потерь.

Передовые части АО Арцаха продолжают диктовать свою волю противнику и уверенно несут боевое дежурство».