Время в Ереване: 11:07:36,   18 Август

Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 41

Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 41

Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 41.  Как  передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает АНСА.

Сообщается, что спасатели нашли под завалами автомобиль, в котором находилась семья.

Для прощания  с погибшими выбран центральный храм Лигурии -  Св.Лаврентия. 

Во всей Италии 18 августа объявлено днем национального траура.

В Геную прибыл президент Италии СерджиоМатарелла, премьер Джузеппе Конте, члены  обеих палат парламента, представители дипкорпуса и др. Католический Рим  представляет кардинал Генуэский, архиепископ АнжелоБаньаско.

Утром 14 августа  близ итальянского города Генуя обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80).

В момент происшествия на мосту находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика. Порядка 5 человек числятся пропавшими без вести.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации