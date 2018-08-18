Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 41. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает АНСА.

Сообщается, что спасатели нашли под завалами автомобиль, в котором находилась семья.

Для прощания с погибшими выбран центральный храм Лигурии - Св.Лаврентия.

Во всей Италии 18 августа объявлено днем национального траура.

В Геную прибыл президент Италии СерджиоМатарелла, премьер Джузеппе Конте, члены обеих палат парламента, представители дипкорпуса и др. Католический Рим представляет кардинал Генуэский, архиепископ АнжелоБаньаско.

Утром 14 августа близ итальянского города Генуя обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80).

В момент происшествия на мосту находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика. Порядка 5 человек числятся пропавшими без вести.