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Создана комиссия по подготовке мероприятий к празднованию 2800-летия Еревана

Создана комиссия по подготовке мероприятий к празднованию 2800-летия Еревана

По решению премьер-министра РА Никола Пашиняна, создана комиссия  по подготовке мероприятий к празднованию2800-летия  Еревана.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата правительства РА.

В решении комиссии предлагается до 31 августа 2018г. разработать и представить премьер-министру план мероприятий, посвященных празднованию 2800-летия  Еревана.

Председателем комиссии назначен вице-премьер Тигран Авинян.




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