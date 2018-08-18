Создана комиссия по подготовке мероприятий к празднованию 2800-летия Еревана

По решению премьер-министра РА Никола Пашиняна, создана комиссия по подготовке мероприятий к празднованию2800-летия Еревана.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА.

В решении комиссии предлагается до 31 августа 2018г. разработать и представить премьер-министру план мероприятий, посвященных празднованию 2800-летия Еревана.

Председателем комиссии назначен вице-премьер Тигран Авинян.