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Пользователи сообщают о сбое в работе Twitter

Пользователи сообщают о сбое в работе Twitter

Проблемы в работе социальной сети Twitter наблюдаются в субботу в ряде стран, в числе которых Россия. Как  передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС,  об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.

"Проблемы в работе Twitter наблюдаются с 22:41 пятницы по времени Восточного побережья США (05:41 субботыпо московскому  времени)", - говорится в сообщении сервиса.

О сбоях в работе социальной сети сообщают пользователи в России, Аргентине, Бразилии, Великобритании, Испании, Польше, США, Японии.




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