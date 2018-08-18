Пользователи сообщают о сбое в работе Twitter

Проблемы в работе социальной сети Twitter наблюдаются в субботу в ряде стран, в числе которых Россия. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.

"Проблемы в работе Twitter наблюдаются с 22:41 пятницы по времени Восточного побережья США (05:41 субботыпо московскому времени)", - говорится в сообщении сервиса.

О сбоях в работе социальной сети сообщают пользователи в России, Аргентине, Бразилии, Великобритании, Испании, Польше, США, Японии.