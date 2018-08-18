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Бако Саакян и начальникГенштаба ВС Республики Армения обсудили вопросы армейского строительства и сотрудничества

Бако Саакян и начальникГенштаба ВС Республики Армения обсудили вопросы армейского строительства и сотрудничества

18 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян принял начальника Генштаба ВС Республики Армения АртакаДавтяна.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, в  ходе встречи, в которой принял участие министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества двух армянских республик в данной сфере.




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