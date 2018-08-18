Бако Саакян и начальникГенштаба ВС Республики Армения обсудили вопросы армейского строительства и сотрудничества

18 августа Президент Республики Арцах Бако Саакян принял начальника Генштаба ВС Республики Армения АртакаДавтяна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в ходе встречи, в которой принял участие министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества двух армянских республик в данной сфере.