В Польше перевернулся автобус: трое погибших

В Польше перевернулся автобус: с украинцами:экскурсионный автобус, ехавший из Львова к границе со Словакией, упал со склона в Подкарпатском воеводстве. Трое человек погибли, более 50 пострадали.

Как передает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сайт телеканала TVN24.

Авария произошла на дороге Пшемысль-Санок.

Согласно польским СМИ, в автобусе было 54 человек. Пострадавших доставили в больницы Пшемысля, Леско и Санока. У 9 из них серьезные ранения. Есть сведения, что в автобусе были дети.