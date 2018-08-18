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В Польше перевернулся автобус: трое погибших

В Польше перевернулся автобус: трое погибших

В Польше перевернулся автобус:  с украинцами:экскурсионный автобус, ехавший из Львова к границе со Словакией, упал со склона в Подкарпатском воеводстве. Трое человек погибли, более 50 пострадали.

Как  передает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сайт телеканала TVN24.

Авария  произошла  на дороге Пшемысль-Санок.

Согласно польским СМИ, в  автобусе  было 54 человек. Пострадавших доставили в больницы Пшемысля, Леско и Санока. У 9 из них серьезные  ранения. Есть сведения, что в  автобусе  были дети.




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