Стать кавказским Давосом: в Дилижане вновь открылся городской парк

В Дилижане вновь открылся городской парк, благоустройство которого осуществлено по программе фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA).

Как передает Арменпресс, реконструированы прогулочные дорожки, установлены скамейки, усовершенствована система освещения и др.

«Раньше дорожки были асфальтовые, теперь грунтовые, покрытые шлаком, мы провели наконец обрезку деревьев, чего не было лет 12», сказал руководитель проекта развития Дилижана Давид Искандарян.

Искандарян отметил, что вместе с иностранными партнерами они разрабатывают концептуальные решения по установке аттракционов.

Глава отдела сотрудничества офиса ЕС в Армении Хуа-Бин Аджемян сказал , что ЕС содействует обеспечению равных условий социального и экономического развития областей.

Директор фонда IDeAРаффиПахчеян в свою очередь отметил, что они осуществляют в Дилижане широкомасштабные проекты.

«Благоустройство этого парка создает необходимую инфраструктуру, чтобы превратить Дилижан в кавказский Давос, где туристам из разных стран будут предоставлены высококлассные услуги», - сказал он.