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Стать кавказским Давосом: в Дилижане вновь открылся городской парк

Стать кавказским Давосом: в Дилижане вновь открылся городской парк

В  Дилижане  вновь открылся городской парк, благоустройство которого осуществлено по программе  фонда «Инициативы развития  Армении» (IDeA).

Как  передает Арменпресс, реконструированы  прогулочные  дорожки, установлены  скамейки, усовершенствована система  освещения  и др.

«Раньше дорожки были асфальтовые, теперь грунтовые, покрытые шлаком, мы  провели наконец обрезку деревьев, чего не  было  лет 12», сказал руководитель проекта  развития  Дилижана Давид Искандарян.

Искандарян отметил, что вместе  с иностранными партнерами они разрабатывают концептуальные решения  по установке  аттракционов.

Глава отдела сотрудничества офиса  ЕС в Армении Хуа-Бин Аджемян сказал , что ЕС  содействует обеспечению равных условий  социального и экономического развития  областей.

Директор фонда IDeAРаффиПахчеян в свою очередь отметил,  что они осуществляют в  Дилижане  широкомасштабные проекты.

«Благоустройство этого парка создает необходимую инфраструктуру, чтобы  превратить Дилижан в кавказский  Давос, где  туристам из разных стран будут предоставлены  высококлассные  услуги», - сказал он.

 




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