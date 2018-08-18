Внеочередные выборы в совет старейшин Еревана состоятся 23 сентября. Как передает Арменпресс, об этом на внеочередном заседанииЦИК заявил секретарь ЦИК Армен Смбатян.

«Руководствуясь пп.7 и 13 ч.2 ст.51 конституционного закона Армении «Избирательный кодекс республики Армения» и принимая за основу решение «О сокращении полномочий и назначении и проведении внеочередных выборов Совета старейшин Еревана», внеочередные выборы в совет старейшин Еревана состоятся 23 сентября», - сказал Смбатян.

Выборная кампания пройдет 10-21 сентября. Решением ЦИК, участвующие в выборах партии должны представить заявки о выдвижении до 29 августа. ЦИК рассмотрит их до 3 сентября, а результаты выборов подведет 30 сентября.

На замечание журналистов, что на заседании правительства Никол Пашинян поднял вопрос – готова ли ЦИК провести выборы на высоком уровне, секретарь отметил, что они готовы всегда.

На заседании комиссии было объявлено, что для вывешивания плакатов, превышающих размером 5 кв/м, партии и блоки должны представить заявку в ЦИК до 29 августа.