Время в Ереване: 11:07:36,   18 Август

Внеочередные выборы в совет старейшин Еревана состоятся 23 сентября

Внеочередные выборы в совет старейшин Еревана состоятся 23 сентября

Внеочередные  выборы  в  совет старейшин Еревана состоятся 23 сентября. Как передает Арменпресс, об этом на внеочередном заседанииЦИК заявил секретарь ЦИК  Армен Смбатян.

«Руководствуясь пп.7 и 13 ч.2 ст.51 конституционного закона Армении «Избирательный кодекс республики Армения» и принимая за основу решение «О сокращении полномочий и  назначении и проведении внеочередных выборов  Совета старейшин Еревана», внеочередные  выборы  в  совет старейшин Еревана состоятся 23 сентября», - сказал Смбатян.

Выборная кампания  пройдет 10-21 сентября. Решением ЦИК, участвующие  в  выборах партии  должны  представить заявки о выдвижении до 29 августа. ЦИК  рассмотрит их до 3 сентября, а  результаты  выборов  подведет 30 сентября.

На замечание журналистов, что на заседании правительства Никол Пашинян поднял вопрос – готова ли ЦИК  провести выборы  на  высоком уровне, секретарь отметил, что они готовы всегда.

На заседании комиссии было объявлено, что для  вывешивания  плакатов, превышающих размером 5 кв/м, партии и блоки должны  представить заявку в  ЦИК до 29 августа.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации