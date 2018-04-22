Анонс мероприятий на 18 августа
21:19, Август 17, 2018
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- 21:32 Никол Пашинян видит необходимость проведения конституционных изменений до парламентских выборов
- 21:19 Анонс мероприятий на 18 августа
- 21:00 Премьер уверен: от имени Арцаха на переговорах по карабахскому вопросу должно выступать руководство Арцаха
- 20:31 Одна из наших целей – повысить армяно-российские отношения на новый уровень — Никол Пашинян
- 20:09 Сформированное на площади Республики правительство подотчетно этой площади — премьер-министр РА
- 19:33 Это митинг единства армянского народа — Никол Пашинян попросил опустить плакаты с воззваниями против кого-либо
- 19:10 Начался митинг, организованный премьер-министром Армении — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
- 18:35 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-08-18
- 18:33 Азиатские индексы - 17-08-18
- 18:33 Освобождены члены группы «Саснацрер» Варужан Аветисян и Араик Хандоян
- 18:22 В новой Армении политзаключенных не будет — Никол Пашинян
- 18:06 СМИ: Имран Хан избран новым премьер-министром Пакистана
- 18:01 Турция намерена начать импортозамещение американских товаров
- 17:55 Премьер: число туристов в Грузии достигло исторического максимума
- 17:48 Для премьера самое большое достижение — победивший гражданин Армении
- 17:28 Началось организованное премьер-министром РА шествие к площади Республики
- 17:14 В Таиланде устроят праздник для участников операции по спасению детей
- 17:10 Здесь встретились дивная природа и 3000-летняя культура — статья Reise-Stories об Армении
- 16:49 Меркель заявила, что не ждет от встречи с Путиным "особых результатов"
- 16:34 СМИ: турецкий суд вновь не удовлетворил апелляцию об освобождении пастора Брансона
- 16:31 Узбекистан и Таджикистан подписали договор о стратегическом партнерстве
- 16:09 СНБ Армении нейтрализовала преступную группировку, занимавшуюся контрабандой наркотиков в крупных размерах
- 16:09 Генеральная прокуратура Армении получила решение Апелляционного суда об освобождении из под стражи Кочаряна и готовит опротестование
- 16:01 Опубликовано видео "воздушного боя" F-22 и F-35
- 15:50 Семьи почти половины жертв обрушения моста в Генуе отказались от госпохорон
- 15:23 Из Арцаха прибыли более 1000 человек, чтобы принять участие в митинге Никола Пашиняна
- 15:17 Еврокомиссия объявила траур в связи с обрушением моста в Генуе
- 15:04 Саудовская Аравия выделила $100 миллионов на восстановление районов в Сирии
- 14:49 Саудовская Аравия приостановила импорт мяса птицы и яиц из РФ из-за птичьего гриппа
- 14:44 Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
- 14:38 Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Армению
- 14:15 Парад в честь бога-ягуара состоялся в Мексике
- 13:56 В Тбилиси открылся российский визовый центр
- 13:42 СМИ: полиция проводит очередной допрос Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме
- 13:38 Злоупотреблениями в сфере техосмотра автомобилей за месяц нанесен ущерб, превышаюший 2 млрд драмов
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14:44, 10.08.2018
Просмотрели 1399 раз Премьер-министр коснулся вопросов последних развитий по делу Кочаряна и заявления Лаврова
13:19, 10.08.2018
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