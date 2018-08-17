Премьер уверен: от имени Арцаха на переговорах по карабахскому вопросу должно выступать руководство Арцаха

Премьер-министр Никол Пашинян готов от имени Армении участвовать в переговорах по карабахской проблеме, однако считает, что от имени Арцаха на переговорах по карабахскому вопросу должно выступать руководство Арцаха.

Как передает Арменпресс, так заявил Никол Пашинян 17 августа на митинге, посвященном итогам 100 дней его правления.

«Я готов в полном формате от имени Армении участвовать в переговорах по карабахской проблеме, однако считаю, что от имени Арцаха на переговорах по карабахскому вопросу должно выступать руководство Арцаха», - сказал он.

Премьер отметил, что Армения готова ответить Азербайджану контрударом, но он сторонник мирного урегулирования проблемы.

«Мы не хотим войны. Мы готовы к мирному урегулированию. Но те, кто пытаетсябросить на меня тень, обвинив в сдаче территорий, не понимают, что решает карабахскую проблему народ, а не правительство», - сказал он.

По словам Пашиняна, он не подпишет ни одного документа, связанного с переговорным процессом, не посовещавшись с народом.

«Если в ходе переговорного процесса возникнет ситуация, в которую я поверю и посчитаю, что вариант приемлемый, то пусть никто из вас не подумает, что я втайне от вас подпишу какую-нибудь бумагу. Я в деталях все изложу вам, и вы сами решите, идем мы на такой вариант урегулирования или нет», - сказал Пашинян.

1 августа премьер-министр РА Никол Пашинян в прямом эфире Facebook объявил о митинге 17 августа, на котором он подведет итоги 100 дней своего правления.