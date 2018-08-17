Время в Ереване: 11:07:36,   17 Август

Сформированное на площади Республики правительство подотчетно этой площади — премьер-министр РА

Сформированное на площади Республики правительство подотчетно этой площади — премьер-министр РА

Сформированное  на  площади Республики правительство подотчетно  этой  площади. Как  передает Арменпресс, об этом сказал на митинге  премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Ровно 100 дней  назад  победила  ваша собирательная воля, и именно по вашей  воле  100 дней  назад я был избран премьер-министром. Я  возвестил, что это ваша победа, и она  состоит не  в том, что я стал премьером, а в том, что именно вы решили, кто займет этот пост. Отныне  вы сами будете решать, кто  должен стать премьер-министром страны», - сказал Пашинян.

По его словам, до сих пор международная общественность  не  может понять, что и как  произошло в  Армении.

«Ни один аналитический  центр  не мог предвидеть, что в Армении произойдет такое  народное  пробуждение.  Все исходили из того, что Армения  окончательно  впала в  отчаяние. И по этой  причине  также произошло беспрецедентное. В мировой истории не было такого, чтобы  через год после  парламентских выборов премьером был избран человек, имеющий в  парламенте  всего несколько лиц, которым он доверял.  Сегодня аналитики мира  не жалея сил стараются понять, в  чем та  движущая сила, которая привела к  такому событию.  Кто-то  усматривает эти  силы на западе, кто-то – на севере, но я хочу с этой трибуны объявить миру: эта  движущая сила – гордый и полный достоинства гражданин Армении, армянство Диаспоры, каждый армянин, живущий  на этой  земле», - сказал Пашинян. 

По словам премьера, бархатная революция беспрецедентна не  только по форме, но и по содержанию. Кое-кто, возможно, не заметил, что премьер является представителем не  парламентской силы, а представителем прямой  и непосредственной  воли армянского народа.

«Вот почему  происшедшее мы  называем революцией, потому  что в  Армении де-факто произошло изменение  формы  правления, и сейчас утвердилась система, которую принято считать прямым народным правлением. Непонимание этой  политической  ситуации и есть причина того, что  все  еще некоторые, говоря о внутриполитической  ситуации в  Армении,  оперируют словом «коалиция».  В Армении нет коалиции, нет парламентского большинства. Есть народ, и  высшая власть в стране  принадлежит непосредственно народу, и сам народ осуществляет прямое  правление.   

В  этом и заключен смыслреволюции. На деле это означает, что революционная площадь Республики провозглашается высшим органом власти. Это означает, что  как правительство сформировалось на площади, так оно и впредь будет подотчетно и подчинено этой  площади. Важнейшие  решения политической  и экономической жизни мы  должны  принимать, собравшись на этой  площади, здесь уполномочивать или запрещать правительству совершать то или иное  действие», - сказал Пашинян. 

По словам премьера, необходимо усилить институт референдума.

«Народ и правительство должны  вместе  принимать решения  по важнейшим событиям – в этом состоит вторая волна нашей  революции. В этом плане событие, которое произошло на этой  площади, в историографическом смысле может упоминаться на том же уровне, как утверждение  демократии в древних Афинах. Площадь Революции может стать Агорой  XXI века», - сказал Никол Пашинян.

 

С перекрестка улиц Арцаха и Эребуни  началось организованное  премьер-министром РА НиколомПашиняном  шествие  к  площади Республики.

На площади Республики  состоится митинг, посвященный итогам  100 дней правления   Никола  Пашиняна. Премьер решил начать шествие оттуда,  где  в дни «бархатной  революции» 22 апреля силовики задержали его и его сторонников.

Для  участия  в  митинге  собрались люди из всех областей  республики, а также из Арцаха.

Для  участия  в  митинге  собрались люди из всех областей  республики, а также из Арцаха.

1 августа премьер-министр РА Никол Пашинян  в прямом эфире  Facebook   объявил о митинге  17 августа, на котором он подведет итоги 100 дней своего правления.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации