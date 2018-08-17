Сформированное на площади Республики правительство подотчетно этой площади — премьер-министр РА

Сформированное на площади Республики правительство подотчетно этой площади. Как передает Арменпресс, об этом сказал на митинге премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Ровно 100 дней назад победила ваша собирательная воля, и именно по вашей воле 100 дней назад я был избран премьер-министром. Я возвестил, что это ваша победа, и она состоит не в том, что я стал премьером, а в том, что именно вы решили, кто займет этот пост. Отныне вы сами будете решать, кто должен стать премьер-министром страны», - сказал Пашинян.

По его словам, до сих пор международная общественность не может понять, что и как произошло в Армении.

«Ни один аналитический центр не мог предвидеть, что в Армении произойдет такое народное пробуждение. Все исходили из того, что Армения окончательно впала в отчаяние. И по этой причине также произошло беспрецедентное. В мировой истории не было такого, чтобы через год после парламентских выборов премьером был избран человек, имеющий в парламенте всего несколько лиц, которым он доверял. Сегодня аналитики мира не жалея сил стараются понять, в чем та движущая сила, которая привела к такому событию. Кто-то усматривает эти силы на западе, кто-то – на севере, но я хочу с этой трибуны объявить миру: эта движущая сила – гордый и полный достоинства гражданин Армении, армянство Диаспоры, каждый армянин, живущий на этой земле», - сказал Пашинян.

По словам премьера, бархатная революция беспрецедентна не только по форме, но и по содержанию. Кое-кто, возможно, не заметил, что премьер является представителем не парламентской силы, а представителем прямой и непосредственной воли армянского народа.

«Вот почему происшедшее мы называем революцией, потому что в Армении де-факто произошло изменение формы правления, и сейчас утвердилась система, которую принято считать прямым народным правлением. Непонимание этой политической ситуации и есть причина того, что все еще некоторые, говоря о внутриполитической ситуации в Армении, оперируют словом «коалиция». В Армении нет коалиции, нет парламентского большинства. Есть народ, и высшая власть в стране принадлежит непосредственно народу, и сам народ осуществляет прямое правление.

В этом и заключен смыслреволюции. На деле это означает, что революционная площадь Республики провозглашается высшим органом власти. Это означает, что как правительство сформировалось на площади, так оно и впредь будет подотчетно и подчинено этой площади. Важнейшие решения политической и экономической жизни мы должны принимать, собравшись на этой площади, здесь уполномочивать или запрещать правительству совершать то или иное действие», - сказал Пашинян.

По словам премьера, необходимо усилить институт референдума.

«Народ и правительство должны вместе принимать решения по важнейшим событиям – в этом состоит вторая волна нашей революции. В этом плане событие, которое произошло на этой площади, в историографическом смысле может упоминаться на том же уровне, как утверждение демократии в древних Афинах. Площадь Революции может стать Агорой XXI века», - сказал Никол Пашинян.

С перекрестка улиц Арцаха и Эребуни началось организованное премьер-министром РА НиколомПашиняном шествие к площади Республики.

На площади Республики состоится митинг, посвященный итогам 100 дней правления Никола Пашиняна. Премьер решил начать шествие оттуда, где в дни «бархатной революции» 22 апреля силовики задержали его и его сторонников.

Для участия в митинге собрались люди из всех областей республики, а также из Арцаха.

Для участия в митинге собрались люди из всех областей республики, а также из Арцаха.

1 августа премьер-министр РА Никол Пашинян в прямом эфире Facebook объявил о митинге 17 августа, на котором он подведет итоги 100 дней своего правления.