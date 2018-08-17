Это митинг единства армянского народа — Никол Пашинян попросил опустить плакаты с воззваниями против кого-либо

На митинге 17 августа Никол Пашинян попросил опустить плакаты с воззваниями против кого-либо, поскольку это митинг единства армянского народа.

«Это исключительный день, такое в Армении происходит впервые – на это площади собрались сотни тысяч людей, сотни сотрудников полиции, СНБ, наши соотечественники из Арцаха, представители диаспоры из России, США, Европы, Ирана. На страже границ страны стоят наши славные генералы, офицеры, солдаты. Все они душой и мыслями с нами», - как передает Арменпресс, сказал премьер.

По словам Пашиняна, сегодня армянский народ консолидирован как никогда. Сегодня день единства и единой победы армянского народа.

«И поскольку сегодня день единства, прошу опустить все плакаты, направленные против кого-либо, ибо этот митинг не может быть против кого-то, это митинг победы и единства народа», - сказал Никол Пашинян.

1 августа премьер-министр РА Никол Пашинян в прямом эфире Facebook объявил о митинге 17 августа, на котором он подведет итоги 100 дней своего правления.