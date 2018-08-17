Азиатские индексы - 17-08-18

ТОКИО, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.35% и составил 22270.38 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.62% и составил 1697.53 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.36% и составил 2669.10 пункта, а HANG SENG вырос на 0.42% и составил 27213.41 пункта.