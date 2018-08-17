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Освобождены члены группы «Саснацрер» Варужан Аветисян и Араик Хандоян

Освобождены члены группы «Саснацрер» Варужан Аветисян и Араик Хандоян

7 августа  решением Суда общей  юрисдикции освобождены  члены  группы  «Саснацрер» Варужан Аветисян и Араик Хандоян.

Как  передает Арменпресс, мера пресечения  изменена  по личной  гарантии группы  депутатов от блока «Царукян».

ВаружанАветисян чувствует себя  хорошо, но беспокоится об оставшихся в  тюрьме. 

«Надеюсь, все вопросы  будут урегулированы и справедливость восторжествует», - сказал он.

ВаружанАветисян и АраикХандоян заявили, что направляются на площадь Республики – на  митинг.




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