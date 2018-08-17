7 августа решением Суда общей юрисдикции освобождены члены группы «Саснацрер» Варужан Аветисян и Араик Хандоян.

Как передает Арменпресс, мера пресечения изменена по личной гарантии группы депутатов от блока «Царукян».

ВаружанАветисян чувствует себя хорошо, но беспокоится об оставшихся в тюрьме.

«Надеюсь, все вопросы будут урегулированы и справедливость восторжествует», - сказал он.

ВаружанАветисян и АраикХандоян заявили, что направляются на площадь Республики – на митинг.