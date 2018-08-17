Время в Ереване: 11:07:36,   17 Август

В новой Армении политзаключенных не будет — Никол Пашинян

В новой Армении политзаключенных не будет — Никол Пашинян

Никол Пашинян заверяет: в  новой  Армении политзаключенных не будет.

Как  передает Арменпресс, об этом он сказал журналистам  в ходе  шествия, начавшегося с перекрестка улиц Арцаха и Эребуни.

«В новой  Армении политзаключенных не будет – это значит, что в  тюрьмах не будет людей, в  том числе и коррупционеров», - сказал премьер.

Он отметил, что в  период своего правления он исключит и насилие.

«Во внутренней жизни Армении насилия  не  будет, я гарантирую это. Те, кто попытается нарушить это правило, будут наказаны  по всей  строгости закона Армении», - подчеркнул Пашинян.

Шествие  направляется к площади Республики, где  состоится митинг, посвященный итогам  100 дней правления   Никола  Пашиняна.

Для  участия  в  митинге  собрались люди из всех областей  республики, а также из Арцаха.

1 августа премьер-министр РА Никол Пашинян  в прямом эфире  Facebook   объявил о митинге  17 августа, на котором он подведет итоги 100 дней своего правления.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации