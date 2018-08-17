В новой Армении политзаключенных не будет — Никол Пашинян

Никол Пашинян заверяет: в новой Армении политзаключенных не будет.

Как передает Арменпресс, об этом он сказал журналистам в ходе шествия, начавшегося с перекрестка улиц Арцаха и Эребуни.

«В новой Армении политзаключенных не будет – это значит, что в тюрьмах не будет людей, в том числе и коррупционеров», - сказал премьер.

Он отметил, что в период своего правления он исключит и насилие.

«Во внутренней жизни Армении насилия не будет, я гарантирую это. Те, кто попытается нарушить это правило, будут наказаны по всей строгости закона Армении», - подчеркнул Пашинян.

Шествие направляется к площади Республики, где состоится митинг, посвященный итогам 100 дней правления Никола Пашиняна.

Для участия в митинге собрались люди из всех областей республики, а также из Арцаха.

1 августа премьер-министр РА Никол Пашинян в прямом эфире Facebook объявил о митинге 17 августа, на котором он подведет итоги 100 дней своего правления.