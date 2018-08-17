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СМИ: Имран Хан избран новым премьер-министром Пакистана

СМИ: Имран Хан избран новым премьер-министром Пакистана

Глава пакистанской партии "Движение за справедливость" Имран Хан в пятницу избран на пост премьер-министра Пакистана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Geo TV.

По информации телеканала, глава победившей на выборах в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) партии получил 176 "за" из 272 голосовавших. 




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