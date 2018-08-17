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Для премьера самое большое достижение — победивший гражданин Армении

Для премьера самое большое достижение — победивший гражданин Армении

Для  премьера  Никола Пашиняна самое  большое  достижение за прошедшие  100 дней  — победивший  гражданин Армении.

Как  передает Арменпресс, об этом он сказал журналистам  в ходе  шествия, начавшегося с перекрестка улиц Арцаха и Эребуни.

«Цель акции – еще раз оказаться рядом с гражданами Армении, вот эта  атмосфера. За эти 100 дней самое  большое  достижение — победивший  гражданин Армении. Большего достижения  быть не  может, ибо это не  исчисляется никакими расчетами и процентами», - сказал Пашинян.

 Шествие  направляется к площади Республики, где  состоится митинг, посвященный итогам  100 дней правления   Никола  Пашиняна.

Для  участия  в  митинге  собрались люди из всех областей  республики, а также из Арцаха.

1 августа премьер-министр РА Никол Пашинян  в прямом эфире  Facebook   объявил о митинге  17 августа, на котором он подведет итоги 100 дней своего правления.




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