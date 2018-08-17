Для премьера самое большое достижение — победивший гражданин Армении

Для премьера Никола Пашиняна самое большое достижение за прошедшие 100 дней — победивший гражданин Армении.

Как передает Арменпресс, об этом он сказал журналистам в ходе шествия, начавшегося с перекрестка улиц Арцаха и Эребуни.

«Цель акции – еще раз оказаться рядом с гражданами Армении, вот эта атмосфера. За эти 100 дней самое большое достижение — победивший гражданин Армении. Большего достижения быть не может, ибо это не исчисляется никакими расчетами и процентами», - сказал Пашинян.

Шествие направляется к площади Республики, где состоится митинг, посвященный итогам 100 дней правления Никола Пашиняна.

Для участия в митинге собрались люди из всех областей республики, а также из Арцаха.

1 августа премьер-министр РА Никол Пашинян в прямом эфире Facebook объявил о митинге 17 августа, на котором он подведет итоги 100 дней своего правления.