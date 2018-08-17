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Начался митинг, организованный премьер-министром Армении — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Начался митинг, организованный премьер-министром Армении — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Начался  митинг, посвященный итогам  100 дней правления   Никола  Пашиняна. 

Как  передает Арменпресс, для  участия  в  митинге  собрались люди из всех областей  республики, а также из Арцаха.

1 августа премьер-министр РА Никол Пашинян  в прямом эфире  Facebook   объявил о митинге  17 августа, на котором он подведет итоги 100 дней своего правления.




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