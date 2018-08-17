Начался митинг, организованный премьер-министром Армении — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Начался митинг, посвященный итогам 100 дней правления Никола Пашиняна.

Как передает Арменпресс, для участия в митинге собрались люди из всех областей республики, а также из Арцаха.

1 августа премьер-министр РА Никол Пашинян в прямом эфире Facebook объявил о митинге 17 августа, на котором он подведет итоги 100 дней своего правления.