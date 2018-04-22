Анонс мероприятий на 18 августа
17:33, Август 17, 2018
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- 18:35 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 17-08-18
- 18:33 Азиатские индексы - 17-08-18
- 18:22 В новой Армении политзаключенных не будет — Никол Пашинян
- 18:06 СМИ: Имран Хан избран новым премьер-министром Пакистана
- 18:01 Турция намерена начать импортозамещение американских товаров
- 17:55 Премьер: число туристов в Грузии достигло исторического максимума
- 17:48 Для премьера самое большое достижение — победивший гражданин Армении
- 17:33 Анонс мероприятий на 18 августа
- 17:28 Началось организованное премьер-министром РА шествие к площади Республики
- 17:14 В Таиланде устроят праздник для участников операции по спасению детей
- 17:10 Здесь встретились дивная природа и 3000-летняя культура — статья Reise-Stories об Армении
- 16:49 Меркель заявила, что не ждет от встречи с Путиным "особых результатов"
- 16:34 СМИ: турецкий суд вновь не удовлетворил апелляцию об освобождении пастора Брансона
- 16:31 Узбекистан и Таджикистан подписали договор о стратегическом партнерстве
- 16:09 СНБ Армении нейтрализовала преступную группировку, занимавшуюся контрабандой наркотиков в крупных размерах
- 16:09 Генеральная прокуратура Армении получила решение Апелляционного суда об освобождении из под стражи Кочаряна и готовит опротестование
- 16:01 Опубликовано видео "воздушного боя" F-22 и F-35
- 15:50 Семьи почти половины жертв обрушения моста в Генуе отказались от госпохорон
- 15:23 Из Арцаха прибыли более 1000 человек, чтобы принять участие в митинге Никола Пашиняна
- 15:17 Еврокомиссия объявила траур в связи с обрушением моста в Генуе
- 15:04 Саудовская Аравия выделила $100 миллионов на восстановление районов в Сирии
- 14:49 Саудовская Аравия приостановила импорт мяса птицы и яиц из РФ из-за птичьего гриппа
- 14:44 Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
- 14:38 Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Армению
- 14:15 Парад в честь бога-ягуара состоялся в Мексике
- 13:56 В Тбилиси открылся российский визовый центр
- 13:42 СМИ: полиция проводит очередной допрос Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме
- 13:38 Злоупотреблениями в сфере техосмотра автомобилей за месяц нанесен ущерб, превышаюший 2 млрд драмов
- 13:19 Злоупотреблениями в сфере соцстрахования за месяц нанесен ущерб в размере 627 млн 331.980 драмов
- 13:16 Провалившиеся попытки нападений противника демонстрируют высокую степень готовности АО: Давид Бабаян
- 13:05 Премьер Грузии подтвердил информацию о визите канцлера ФРГ в Тбилиси
- 13:01 17 августа температура воздуха повысится на 2-3 градуса, а 19-го понизится на 4-6 градусов
- 12:57 В Турции заявили, что продолжат симметрично отвечать на действия США
- 12:47 Число погибших из-за ливней в индийском штате Керала достигло 167
- 12:47 В направлениях Ереван-Алаверди, Ереван-Ноемберян и др., будут осуществляться регулярные маршруты
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