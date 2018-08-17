Началось организованное премьер-министром РА шествие к площади Республики

С перекрестка улиц Арцаха и Эребуни началось организованное премьер-министром РА НиколомПашиняном шествие к площади Республики.

Как передает Арменпресс, на площади Республики состоится митинг, посвященный итогам 100 дней правления Никола Пашиняна. Премьер решил начать шествие оттуда, где в дни «бархатной революции» 22 апреля силовики задержали его и его сторонников.

Для участия в митинге собрались люди из всех областей республики, а также из Арцаха.

1 августа премьер-министр РА Никол Пашинян в прямом эфире Facebook объявил о митинге 17 августа, на котором он подведет итоги 100 дней своего правления.