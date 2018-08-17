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Началось организованное премьер-министром РА шествие к площади Республики

Началось организованное премьер-министром РА шествие к площади Республики

С перекрестка улиц Арцаха и Эребуни  началось организованное  премьер-министром РА НиколомПашиняном  шествие  к  площади Республики.

Как  передает Арменпресс, на площади Республики  состоится митинг, посвященный итогам  100 дней правления   Никола  Пашиняна. Премьер решил начать шествие оттуда,  где  в дни «бархатной  революции» 22 апреля силовики задержали его и его сторонников.

Для  участия  в  митинге  собрались люди из всех областей  республики, а также из Арцаха.

1 августа премьер-министр РА Никол Пашинян  в прямом эфире  Facebook   объявил о митинге  17 августа, на котором он подведет итоги 100 дней своего правления.




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