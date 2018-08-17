В Таиланде устроят праздник для участников операции по спасению детей

Правительство Таиланда устроит 6 сентября праздник для всех участников операции по спасению 12 подростков и их футбольного тренера из затопленной пещеры Тхам Луанг, на который приглашены более 61 тысячи человек, как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу министр кабинета, глава администрации премьер-министра Сувапхан Тханъювараттхана.

"Праздник состоится на Королевской площади в Бангкоке 6 сентября и продлится с 18.00 по 21.00", — заявил министр в выпуске новостей Третьего национального телеканала Таиланда.

"Помимо приглашенных таиландских участников всех фаз операции по спасению подростков из пещеры Тхам Луанг, которых более 61 тысячи человек, приглашения на праздник направлены более 300 иностранным гражданам, работа которых сыграла важнейшую роль в спасении детей", — добавил министр.