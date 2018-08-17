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Здесь встретились дивная природа и 3000-летняя культура — статья Reise-Stories об Армении

Здесь встретились дивная природа и 3000-летняя культура — статья Reise-Stories об Армении

Туристический сайт  Reise-Stories (Германия) при содействии посольства Армении опубликовал материал об Армении «Здесь встретились дивная природа и 3000-летняя культура». Арменпресс  представляет краткое  изложение статьи.

«Когда попадаешь сюда впервые, понимаешь, что стоило посетить страну, первой принявшей христианство в  качестве  государственной  религии. А ее столица Ереван – один из древнейших городов  на  планете.  В  хранилище  древних рукописей Матенадаране  хранятся уникальные  рукописи, которым 100 или 1000 лет, например, Евангелие  986г. или карта мира 12-го века. 

В Ереване  необходимо посетить Мемориал жертв Геноцида армян. Здесь разбит парк деревьев, посаженных высшими руководителями многих стран.  В 60 км от столицы находится чудо природы – озеро Севан.

В Армении можно восхититься величественным видом библейского Арарата. Высота горы 5137 м, двуглавая вершина большую часть год покрыта  снегом. Согласно Библии, здесь остановился Ноев  ковчег. Сейчас это территория  Турции.




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