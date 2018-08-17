Здесь встретились дивная природа и 3000-летняя культура — статья Reise-Stories об Армении

Туристический сайт Reise-Stories (Германия) при содействии посольства Армении опубликовал материал об Армении «Здесь встретились дивная природа и 3000-летняя культура». Арменпресс представляет краткое изложение статьи.

«Когда попадаешь сюда впервые, понимаешь, что стоило посетить страну, первой принявшей христианство в качестве государственной религии. А ее столица Ереван – один из древнейших городов на планете. В хранилище древних рукописей Матенадаране хранятся уникальные рукописи, которым 100 или 1000 лет, например, Евангелие 986г. или карта мира 12-го века.

В Ереване необходимо посетить Мемориал жертв Геноцида армян. Здесь разбит парк деревьев, посаженных высшими руководителями многих стран. В 60 км от столицы находится чудо природы – озеро Севан.

В Армении можно восхититься величественным видом библейского Арарата. Высота горы 5137 м, двуглавая вершина большую часть год покрыта снегом. Согласно Библии, здесь остановился Ноев ковчег. Сейчас это территория Турции.