СМИ: турецкий суд вновь не удовлетворил апелляцию об освобождении пастора Брансона

Суд турецкого города Измир вновь отказался освободить из-под домашнего ареста арестованного по обвинениям в пособничестве террористам американского пастора Эндрю Брансона. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Haberturk.

Это была уже третья попытка адвоката Брансона Исмаила Джема Халавурта опротестовать вердикт суда об аресте пастора.





