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СМИ: турецкий суд вновь не удовлетворил апелляцию об освобождении пастора Брансона

СМИ: турецкий суд вновь не удовлетворил апелляцию об освобождении пастора Брансона

Суд турецкого города Измир вновь отказался освободить из-под домашнего ареста арестованного по обвинениям в пособничестве террористам американского пастора Эндрю Брансона. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Haberturk.

Это была уже третья попытка адвоката Брансона Исмаила Джема Халавурта опротестовать вердикт суда об аресте пастора.



 

 

 




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