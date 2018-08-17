СНБ Армении нейтрализовала преступную группировку, занимавшуюся контрабандой наркотиков в крупных размерах

СНБ Армении раскрыла и нейтрализовала преступную группировку, занимавшуюся контрабандой наркотиков в крупных размерах. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СНБ Армении.

В частности, 13-го августа, благодаря оперативно-разведывательной работе, была раскрыта транснациональная преступная группировка, пытавшаяся перебросить партию наркотиков из ИРИ в Грузию через территорию Ар,мении.

В астноости, была обнаружена партия героина – около 8 кг. Были выявлены члены группировки, в том числе, граждане Армении и Грузии, которых задержали. Расследование продолжается: