Опубликовано видео "воздушного боя" F-22 и F-35
Истребители пятого поколения F-22 и F-35 смоделировали воздушный бой в небе над Норвегией. Видео маневров опубликовано на канале US Military News в Youtube, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
В тренировочном сражении участвовали два самолета F-22 ВВС США и два F-35 норвежских ВВС. "Бой" проходил в рамках совместных учений стран-членов НАТО. F-35 Lightning II — второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Оба самолета разрабатываются компанией Lockheed Martin.
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