Истребители пятого поколения F-22 и F-35 смоделировали воздушный бой в небе над Норвегией. Видео маневров опубликовано на канале US Military News в Youtube, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В тренировочном сражении участвовали два самолета F-22 ВВС США и два F-35 норвежских ВВС. "Бой" проходил в рамках совместных учений стран-членов НАТО. F-35 Lightning II — второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Оба самолета разрабатываются компанией Lockheed Martin.