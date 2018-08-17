Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Актуальные темы региональной безопасности, ситуацию в Сирии и двустороннее сотрудничество обсудили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на переговорах в Москве в пятницу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Особое внимание было уделено обсуждению вопросов скорейшего урегулирования гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе возвращение беженцев", — сообщили журналистам в Минобороны РФ.