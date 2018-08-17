Время в Ереване: 11:07:36,   17 Август

Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Актуальные темы региональной безопасности, ситуацию в Сирии и двустороннее сотрудничество обсудили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на переговорах в Москве в пятницу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Особое внимание было уделено обсуждению вопросов скорейшего урегулирования гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе возвращение беженцев", — сообщили журналистам в Минобороны РФ.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации