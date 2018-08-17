Время в Ереване: 11:07:36,   17 Август

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Армению

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Армению

С официальным визитом 24-25 августа Армению посетит канцлер Германии Ангела Меркель. В рамках визита состоятся армяно-германские переговоры на высшем уровне во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. ж правительства РА.

Согласно информации, премьер РА и канцлер ФРГ итоги переговоров подведут на совместной пресс-конференции

В рамках визита канцлер Ангела Меркель проведет встречу также с президентом РА Арменом Саркисяном.

Канцлер Германии посетит «Цицернакаберд» – мемориальный комплекс, посвященный памяти жертв Геноцида армян, воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации