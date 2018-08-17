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Парад в честь бога-ягуара состоялся в Мексике

Парад в честь бога-ягуара состоялся в Мексике

Чтобы летом пошел дождь, в Мексике соблюдают древнюю традицию - нужно переодеться в ягуара и выйти на парад в честь бога-ягуара, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik. В Мексике бог-ягуар отвечает за дожди и плодородие

La Tigrada – это карнавал, где сочетаются музыка и религия. Традиционно он проводится 15 августа каждый год. Также католики в этот день чествуют Деву Марию.



 




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