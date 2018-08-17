В Тбилиси открылся российский визовый центр

Российский визовый центр (РВЦ) начал работу в столице Грузии утром в пятницу. Как сообщили в действующей при посольстве Швейцарии в Тбилиси секции интересов РФ в Грузии, центр будет принимать заявления от граждан этой страны и других государств и лиц без гражданства, обращающихся за визами для въезда в Россию, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сотрудники РВЦ официально уполномочены принимать, обрабатывать и передавать для рассмотрения в секцию интересов РФ в Грузии документы на выдачу всех категорий виз от физических лиц и организаций, выдавать паспорта с готовыми визами и оказывать иные услуги, рассказали в секции.

"В РВЦ созданы комфортные условия для подачи документов, заявителей обслуживают 16 приемных окон, призванные облегчит процесс. После обработки данных заявителей документы будут пересылаться из РВЦ в секцию интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии в Тбилиси", - пояснили журналистам сотрудники нового учреждения.

Комментируя открытие РВЦ, специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе в интервью тбилисской телекомпании Maestro выразил надежду на то, что работа этого центра "улучшит качество визового и консульского обслуживания граждан".

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе рассчитывает, что центр обеспечит гражданам страны дополнительный комфорт при получении консульских услуг.





