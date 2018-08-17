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Злоупотреблениями в сфере техосмотра автомобилей за месяц нанесен ущерб, превышаюший 2 млрд драмов

Злоупотреблениями в сфере техосмотра автомобилей за месяц нанесен ущерб, превышаюший 2 млрд драмов

Генеральная прокуратура Армении за июль-август этого года выявила злоупотребления на более чем 2,5 млрд драмов в таких сферах, как  технический осмотр машин. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генпрокуратуры Армении. 

В сфере технического обслуживания автомобилей в июле-августе этого года возбуждено 26 уголовных дел. По предварительной оценке, государству причинен ущерб в размере более 2 млрд драмов. 137 млн 300 тысяч драмов уже возвращено в бюджет.


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