Злоупотреблениями в сфере техосмотра автомобилей за месяц нанесен ущерб, превышаюший 2 млрд драмов
Генеральная прокуратура Армении за июль-август этого года выявила злоупотребления на более чем 2,5 млрд драмов в таких сферах, как технический осмотр машин. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генпрокуратуры Армении.В сфере технического обслуживания автомобилей в июле-августе этого года возбуждено 26 уголовных дел. По предварительной оценке, государству причинен ущерб в размере более 2 млрд драмов. 137 млн 300 тысяч драмов уже возвращено в бюджет.
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