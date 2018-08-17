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Злоупотреблениями в сфере соцстрахования за месяц нанесен ущерб в размере 627 млн 331.980 драмов

Злоупотреблениями в сфере соцстрахования за месяц нанесен ущерб в размере 627 млн 331.980 драмов

Генеральная прокуратура Армении за июль-август этого года выявила злоупотребления в таких сферах, как социальное обеспечение. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генпрокуратуры Армении.

Отмечается, что лишь по части нарушений в сфере социального обеспечения за указанный период возбуждено 92 уголовных дела, 50 человек обвиняются во взяточничестве, присвоении средств, злоупотреблении служебным положением, подделке документов.

Нанесенный государству ущерб по предварительным подсчетам оценен в 627 млн 331.980 драмов, около 27 млн 515.500 драмов уже возвращены в бюджет.


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