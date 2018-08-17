Провалившиеся попытки нападений противника демонстрируют высокую степень готовности АО: Давид Бабаян

Противник периодически прибегает к подобным действиям, чтобы проверить готовность и бдительность армянской стороны. Как передает «Арменпресс», об этом сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян, комментируя неудавшуюся попытку нападения противника.

«Не произошло ничего экстраординарного. И на этот раз они сделали попытку и потерпели полную неудачу. В общем, ситуация продолжает оставаться кон тролируемой, с нашей стороны нет ни проявлений слабости, ни, тем более, паники, и не может быть»,- сказал он.

Говоря о ситуации последнего времени на линии соприкосновения, пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян сказал, что она стабильная, однако залогом этой стабильности является постоянная бдительность армянской стороны.

«Мы знаем о степени коварства и ненависти противника. Провалившиеся попытки нападений противника демонстрируют высокую степень готовности АО и то, что стратегическая инициатива остается за ней»,- сказал пресс-секретарь президента Арцаха Давид Бабаян.

В районе 00:00 17-го августа со стороны противника была предпринята попытка атаки группой в составе 15 человек в северном направлении позиций АО Арцаха. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АО Арцаха.

Авангард АО, заметив намерения противника, предотвратил попытку атаки противника группой в составе 15 человек, отбросив ее назад на исходные позиции.

В состоявшейся перестрелке части АО потерь не понесли. Сведения о потерях противника уточняются.