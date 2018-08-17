Премьер Грузии подтвердил информацию о визите канцлера ФРГ в Тбилиси

Канцлер ФРГ Ангела Меркель 23 августа посетит Грузию с официальным визитом. Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Официальный визит канцлера ФРГ имеет важнейшее значение для Грузии", - сказал он. "Этот визит высокого ранга подчеркивает высокую степень сотрудничества двух стран, кроме политического компонента визита, хочу особо отметить и экономический аспект визита: вместе с госпожой Ангелой Меркель 23 августа в Грузию прибудут представители деловых кругов ФРГ, они вместе с грузинскими компаниями в рамках круглого стола с участием членов правительств обсудят вопросы развития сотрудничества", - добавил премьер- министр. Предстоящий визит будет вторым для Меркель в ранге канцлера ФРГ - в первый раз на этом посту она приезжала в Тбилиси в 2008 году.





