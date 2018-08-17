В Турции заявили, что продолжат симметрично отвечать на действия США

Турция намерена и дальше продолжать симметрично отвечать на любые действия США. Об этом заявила в пятницу министр торговли Турции Рухсар Пекджан, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы уже дали ответ США по правилам Всемирной торговой организации, намерены и дальше продолжать давать симметричные ответы", - приводит слова министра телеканал NTV.

Накануне Пекджан также сообщила, что Анкара будет обжаловать решение США об увеличении пошлин на турецкую сталь и алюминий в ВТО. Кроме того, по словам главы минторговли, дополнительный объем пошлин со стороны Турции в отношении США оценивается в $533 млн в год.

Президент США Дональд Трамп 10 августа распорядился удвоить пошлины на сталь и алюминий из Турции, повысив их до 50% и 20% соответственно. Президент Турции Тайип Эрдоган в ответ заявил о бойкоте всей американской электроники и повысил пошлины на ряд товаров из США.





