Число погибших из-за ливней в индийском штате Керала достигло 167

По меньшей мере 167 человек погибли чуть более чем за неделю в южном индийском штате Керала, который находится во власти мощных муссонных ливней, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 97 погибших.

Дожди начались в южных и юго-западных районах Индии 8 августа и продолжаются по сей день. В результате удара стихии целые населенные пункты оказались затоплены, инфраструктуре и имуществу граждан был причинен серьезный ущерб. Впервые в истории штата были открыты 35 из 39 функционирующих там дамб. Красный уровень опасности объявлен во всех 14 районах штата.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что в пятницу намерен отправиться в Кералу, где обсудит с представителями местной администрации ход спасательной операции в этом регионе.